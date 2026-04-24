Sudáfrica condena los ataques xenófobos a migrantes africanos tras las quejas de Ghana

En un comunicado, el Ministerio de Policía sudafricano reprobó "enérgicamente los recientes actos de violencia e intimidación xenófobos dirigidos contra ciudadanos ghaneses y otros extranjeros" en Sudáfrica.

El Ministerio subrayó que "los actos de xenofobia, violencia, saqueo o intimidación no serán tolerados bajo ninguna circunstancia".

"Estas acciones -zanjó- no solo son ilegales, sino que se oponen directamente a los valores de dignidad, igualdad y derechos humanos sobre los que se fundamenta" la democracia sudafricana.

Pretoria reaccionó así a la convocatoria de su embajador en Ghana por parte del Gobierno ghanés, cuyo ministro de Asuntos Exteriores, Samuel Okudzeto Ablakwa, condenó los recientes actos "de intimidación y acoso contra ciudadanos extranjeros, entre ellos ghaneses".

Ablakwa pidió "medidas decisivas para proteger los derechos humanos y a dignidad" de estos migrantes.

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En un comunicado, el departamento de Ablakwa mencionó como ejemplo el caso de un ghanés en la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal (este), que, a pesar de contar con residencia legal, "fue abordado y se le pidió que presentara pruebas de su situación legal y, además, se le ordenó que abandonara Sudáfrica y 'arreglara su país'".

En vídeos que se han viralizado en redes sociales en las últimas semanas, se puede ver a grupos de gente en las calles buscando, increpando e incluso apaleando a supuestos migrantes africanos, mientras en las últimas semanas protestas antimigración se han tornado violentas.

A principios de abril, la ministra sudafricana de la Presidencia, Khumbudzo Ntshavheni, rechazó la violencia pero recordó a los nigerianos residentes en Sudáfrica que "son visitantes en el país".

Ntshavheni lanzó este mensaje tras una marcha antimigración que degeneró en ataques contra negocios de extranjeros en la provincia del Cabo Oriental (este) y que fue convocada tras la tensión desatada después del nombramiento de un jefe tradicional por parte de la comunidad inmigrante nigeriana local.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y, a menudo, han desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables.

Las más graves de los últimos tiempos fueron a finales de 2019, con 18 extranjeros muertos, según datos de la organización Human Rights Watch (HRW).

Numerosas comunidades de inmigrantes fueron entonces repatriadas por sus propios países, como Mozambique o Nigeria, y Sudáfrica fue blanco de duras críticas internacionales por la xenofobia.