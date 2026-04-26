Pedro Sánchez condena el ataque a Trump: "La violencia nunca es el camino"

"Condenamos el ataque que se ha producido", ha escrito Sánchez en X, en referencia al tiroteo que obligó a evacuar a Trump, su esposa y miembros de su gabinete mientras asistía a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

Sánchez añadió que "la violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz".

El incidente ocurrió en la noche del sábado (hora de Estados Unidos) durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que se celebraba en un céntrico hotel de la capital estadounidense.

El Servicio Secreto evacuó a Trump, a su esposa Melania y a otros miembros del Gobierno estadounidense del salón donde se celebraba la cena tras escucharse disparos, y el atacante fue interceptado y detenido por los servicios secretos.