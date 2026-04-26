Una delegación rusa visita Pionyang para inaugurar un memorial sobre la guerra en Ucrania

El funcionario ruso, Viacheslav Volodin, mantuvo además una reunión con su homólogo de Corea del Norte, Jo Yong-won, quien calificó el viaje de la delegación como "una muestra del sincero apoyo y respeto de todo el pueblo ruso hacia nuestro pueblo", en declaraciones publicadas por KCNA.

Volodin, por su parte, agradeció al líder del hermético régimen, Kim Jong-un, "y a todo el pueblo" norcoreano su apoyo durante la invasión rusa de Ucrania, y aseguró que su país "nunca olvidará" a los soldados norcoreanos que han perdido la vida en los combates.

Ambos representantes, además, trataron formas de expandir y desarrollar la cooperación entre los parlamentos de sus dos países.

Pionyang ha desplegado unos 15.000 soldados para apoyar a Rusia en su guerra contra Ucrania, después de que los líderes de los dos países firmasen un acuerdo de asociación en 2024.

Desde entonces, los intercambios entre Moscú y Pionyang han sido frecuentes, y el régimen de Kim Jong-un, a cambio de su apoyo, ha recibido divisas, bienes y tecnología.

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Esta misma semana, el ministro del Interior de Rusia, Vladímir Kolokóltsev, acordó reforzar la cooperación policial con su homólogo norcoreano, Pang Tu-Sop, en una reunión bilateral en Pionyang, mientras que ambos países finalizaron unas obras para conectar ambos tramos de un puente que servirá para unir sus territorios.