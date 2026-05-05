Partidos gobernantes de Portugal proponen crear voluntariado cívico-militar para jóvenes

Así queda recogido en un 'proyecto de resolución' (sin fuerza de ley) presentado esta semana ante el Parlamento luso y al que EFE tuvo acceso este martes, donde plantearon que el actual contexto internacional "impone a Portugal una reflexión urgente y directa sobre su modelo de defensa nacional".

Con este programa, que bautizaron como 'Defender Portugal', pretenden "reforzar la conexión entre las nuevas generaciones, el país y la institución militar", plantearon en el texto.

Estos partidos sugieren que los jóvenes con edades de entre 18 y 23 años, "independientemente de su nivel educativo", puedan integrar el programa, que tendrá una duración que irá de las tres a las seis semanas -con periodos de internamiento- en función de la capacidad de planificación de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas.

Durante ese tiempo, los voluntarios recibirán "formación teórico-práctica de naturaleza militar" impartida por las FF.AA., que estará articulada con el sistema educativo, en concreto a través de la reformulación de una asignatura ya incluida en el programa escolar.

"El objetivo es doble: proporcionar a los jóvenes una formación robusta en liderazgo, disciplina y autonomía, y aproximar a las nuevas generaciones a las Fuerzas Armadas", apuntaron el PSD y el CDS-PP.

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A cambio, estas fuerzas políticas sugieren que los voluntarios que concluyan este programa reciban una retribución única de 439,21 euros (según sus datos, corresponde al 50 % del valor que se paga durante el periodo de instrucción básica al primer grado salarial de los cuerpos militares) y que puedan obtener de forma gratuita el carnet de conducir en un establecimiento militar habilitado para ello.

Esta formación también sería contabilizada en los concursos de acceso a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas y servicios de seguridad, cuerpos policiales y bomberos profesionales.

"No se trata de militarizar a la sociedad, sino de permitir que los jóvenes de todos los orígenes sociales puedan servir a su país porque eligen hacerlo", agregaron en la propuesta.

Por otro lado, estos partidos presentaron otro 'proyecto de resolución' que recomienda la creación de un plan nacional de salud mental en las Fuerzas Armadas que sea "único, estandarizado y universal" y alineado con la normativa de la OTAN para reforzar los programas de prevención de los militares y sus familiares, entre otras medidas.

Estas resoluciones serán debatidas y votadas en el Parlamento portugués en las próximas semanas y, de ser aprobadas, presentadas como recomendación al Ejecutivo de centroderecha, liderado por el primer ministro, Luís Montenegro.

Según sus datos, las Fuerzas Armadas portuguesas cuentan con 24.500 efectivos, lo que corresponde a cerca del 0,21 % de la población residente.