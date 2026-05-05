Perú captura al autor intelectual del homicidio de cuatro líderes indígenas en 2014

Estrada fue ubicado y capturado en el distrito de Campo Verde, en la amazónica región de Ucayali, por la Policía Nacional, a raíz de una condena en su contra por homicidio calificado en agravio de los líderes indígenas asháninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima, que habían denunciado la tala ilegal en sus territorios.

El ministerio del Interior compartió imágenes de la detención de Estrada, de 61 años, por quien ofrecía 50.000 soles (14.000 dólares) de recompensa por información que condujera a su detención.

En agosto del año pasado, la Primera Sala Penal de Apelaciones en Adición Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ucayali confirmó la condena de 28 años y tres meses de prisión contra Josimar Atachi y Segundo Atachi, coautores, y contra Hugo Soria y José Carlos Estrada, como autores mediatos del homicidio con alevosía contra los líderes asháninkas.

A pesar de los más de 11 años de transcurrido el delito, los sentenciados permanecían prófugos de la justicia y Estrada es el primero en ser capturado, tras los pedidos de los familiares para acelerar su búsqueda.

Desde 2013, Edwin Chota y sus compañeros indígenas denunciaron a las empresas madereras de los acusados por la tala ilegal en sus comunidades, tras lo cual fueron amenazados y denunciados por otros delitos.

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En agosto del 2014, el grupo de líderes asháninkas fue emboscado durante un viaje hacia una comunidad nativa en Brasil, torturados y asesinados por los acusados.