Ruto pide aplicar el modelo de integración de la UE en los países de África oriental

"La UE, por ejemplo, ha demostrado cómo la integración regional puede generar economías de escala, mejorar la competitividad y fortalecer la influencia global", declaró Ruto ante el Parlamento en la capital tanzana, Dodoma, en la última jornada de su visita de Estado de dos días al país.

"Podemos y debemos hacer lo mismo, de una manera que refleje nuestras realidades, nuestras prioridades y nuestras aspiraciones como africanos orientales", enfatizó el presidente, que este lunes se reunió con su homóloga tanzana, Samia Suluhu Hassan, en Dar es Salam, ciudad más grande y corazón económico de Tanzania.

Una EAC más integrada puede posicionarse como un "pilar sólido" en África, señaló Ruto, que ve al continente "dividido por la indecisión y la desconfianza", lo que le impide "desarrollar plenamente" su potencial.

"África debe financiar sus propias prioridades, establecer su propia agenda y relacionarse con el mundo desde una posición de confianza y autodeterminación. La unidad y la pertenencia no son ideales abstractos; son los cimientos de nuestra fortaleza colectiva", añadió.

A su juicio, los proyectos impulsados de forma conjunta son "trascendentales", como la expansión prevista de la conexión ferroviaria desde la ciudad keniana de Voi (sureste), pasando por la localidad tanzana de Singida (centro) y que llegará hasta Burundi.

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Este proyecto -subrayó- representa un "paso transformador" para conectar mercados del interior, desbloquear rutas comerciales hacia la región de los Grandes Lagos y posicionar a África oriental como puerta de entrada entre el océano Índico y el centro del continente.

Recordó también su disposición a invertir en una refinería regional de petróleo en la ciudad tanzana de Tanga (noreste) para abastecer a la región, un proyecto con implicación del multimillonario nigeriano Aliko Dangote, hombre más rico de África.

"Aunque habría preferido que dicha instalación se ubicara en Mombasa (sureste de Kenia), reconozco plenamente que Tanga, forma parte del mismo espacio económico. Lo que importa no es si el activo se encuentra a un lado o al otro de la frontera. Lo que importa es si fortalece nuestra prosperidad compartida", agregó Ruto.

Si bien señaló que este es el modelo que "deben seguir" los países de África oriental, matizó que "la infraestructura por sí sola no basta", y que una verdadera integración debe estar respaldada por instituciones "sólidas, creíbles y eficaces".

La EAC, con sede en Arusha (Tanzania), nació en 2001 con el objetivo de allanar el camino para la visión del primer presidente de Tanzania, Julius Nyerere, que abogó por la unión política de las naciones del este de África.

La organización está formada por Kenia, Uganda, Tanzania, Burundi, Ruanda, Sudán del Sur, República Democrática del Congo (RDC) y Somalia.