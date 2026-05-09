Acusar al autor intelectual, la deuda tras 4 años del crimen del fiscal paraguayo Pecci

Pecci fue asesinado por sicarios el 10 de mayo de 2022 delante de su esposa, la periodista paraguaya Claudia Aguilera, en una playa de la isla de Barú, en el Caribe colombiano, donde la pareja festejaba su luna de miel.

Las repercusiones del crimen no solo alcanzan a Colombia y Paraguay, sino también a Venezuela y El Salvador, donde se practicaron detenciones por el asesinato.

La Justicia colombiana ha condenado a siete personas como parte de la causa en ese país, pero a 48 meses del crimen aún no se conocen a los autores intelectuales, un hecho por el que surgen cuestionamientos a la Fiscalía paraguaya.

"La autoría intelectual siempre fue un tema difícil", dijo este sábado a periodistas el fiscal general del Estado paraguayo, Emiliano Rolón, ante las denuncias de demora en las investigaciones.

Rolón y una veintena de fiscales rindieron esta jornada un homenaje póstumo a Pecci con una ofrenda floral en su busto frente a la sede principal del Ministerio Público en Asunción, la capital de Paraguay.

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"Nos hace sentir una añoranza y sentimos que hasta ahora no logramos concretar lo más anhelado de la institución: la identificación de los autores intelectuales", dijo el fiscal general.

En el acto también estuvo presente la madre de Pecci, Maricel Albertini, quien calificó al asesinado fiscal como un "héroe".

"Era un héroe, ojalá la gente siga su norte. Era una persona íntegra, capaz, honesta, un ejemplo para la juventud y los próximos fiscales", dijo Albertini, al tiempo que señaló que, en lo personal, no tiene "problemas" con la gestión de la Fiscalía paraguaya al frente de la investigación.

"Siempre me informaron de los avances", agregó, antes de afirmar que se siente acompañada por el Estado paraguayo.

"Muchos en la institución eran amigos de Marcelo, los fiscales son como mis hijos", dijo.

Pero al acto no acudió la viuda de Pecci, quien hace dos semanas urgió a esclarecer el caso y, esta jornada, pidió a las autoridades paraguayas mayor "compromiso".

"No quiero pelearme con nadie, yo particularmente quiero paz, verdad y justicia. No quiero confrontar con nadie, quiero compromiso", dijo la comunicadora durante su jornada laboral en la local Radio Ñanduti, y sin aclarar si fue invitada al acto de homenaje en la Fiscalía.

En marzo pasado, el ministro de Interior de Paraguay, Enrique Riera, afirmó tener la "convicción particular" de que el narco uruguayo Sebastián Marset, que fue capturado en Bolivia y extraditado a Estados Unidos ese mismo mes, está "metido" en el asesinato de Pecci, aunque sin ofrecer pruebas.

En una entrevista con la Radio Ñandutí, Riera señaló entonces que Pecci, de quien afirmó fue un hombre "valiente y casi temerario", lideraba el equipo que investigaba a Marset y otros narcotraficantes en el marco de la megacausa antidrogas 'Operación a Ultranza Py', la mayor en la historia del país.

En este sentido, indicó que el asesinato del fiscal trató de enviar "un mensaje" a los demás funcionarios que tomaban parte de este procedimiento, que, según dijo en marzo, continúa abierto.