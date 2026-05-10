Abogada de activistas de la Flotilla: "Si empatizas con Palestina, Israel te castigará"

"Viene a decirle a cualquier persona: si empatizas con Palestina, Israel te castigará por transmitir tu solidaridad. Incluso si Israel no tiene autoridad o potestad para hacerlo. Hemos visto cómo el derecho internacional y el Estado de derecho han sido aplastados para que Israel mande este mensaje", cuenta la abogada Hadeel Abu Salih, de Adalah, a EFE por vía telefónica.

De la voz de Abu Salih se desprende cierto alivio tras la salida de Israel de los dos activistas de la Flotilla, que aseguraron haber sido golpeados, torturados y amenazados por autoridades israelíes durante estos días, pero esta sensación se entremezcla con la "preocupación" de que "esta vez Israel ha ido un paso más allá".

"Nunca nos habríamos imaginado que Israel iba a secuestrarlos en aguas internacionales", añade Abu Salih sobre la operación de intercepción de las embarcaciones y la detención de los activistas -que buscaban romper el bloqueo naval israelí sobre la Franja de Gaza- ejecutada por la Marina israelí frente a la costas de Creta, en un punto a más de 1.000 kilómetros de distancia del devastado enclave palestino.

Sobre la notificación de liberación y deportación de Abukeshek y Ávila, la abogada manifiesta que el Shin Bet (agencia de inteligencia interior israelí) les comunicó ayer que saldrían del país y les remitió a la Autoridad de Inmigración y Población (PIBA) de Israel, pero que ésta no atendió a sus consultas.

"Quizá porque era sabbat", día festivo para los judíos en Israel, comenta Abu Salih, que asegura que acabaron enterándose de que la deportación se había materializado por un comunicado del Ministerio israelí de Exteriores, en el que se calificaba a estos activistas como "provocadores profesionales".

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"Suponemos que fueron liberados ayer porque tuvieron que ser trasladados a la Autoridad de Inmigración y ya luego deportados. Pero esto también es ilegal, porque ellos no pueden permanecer bajo custodia de PIBA, ya que estas dos personas no trataron de entrar en Israel, los trajeron en contra de su voluntad y, por tanto, no tienen la potestad de retenerlos", agrega Abu Salih.

A Abukeshek y a Ávila no se les presentaron cargos formales durante estos 6 días y se exponían a una detención de hasta 30 días, como ampara le legislación israelí para personas que están bajo proceso de interrogatorio.

El Shin Bet indicó al Tribunal de Magistrados de Ashkelón (sur) que sobre los activistas había la "sospecha" de que tuvieran algún tipo de afiliación a una "organización terrorista" -y a ese respecto mencionaron entonces al grupo islamista palestino Hamás-; de que le pudieran haber "prestado algún servicio"; "colaboración en tiempos de guerra"; haber contactado con agentes extranjeros; o "haber manejado equipamiento con fines terroristas".

"No aportaron ninguna prueba. La mayor evidencia de que todo esto no era real es su liberación. Aún así, la Policía pidió tres veces al juez que mantuviera su detención. Es una auténtica vergüenza", sentencia la abogada.

"Los interrogatorios se basaron en sus actividades humanitarias, nunca se les preguntó por Hamás porque sabían que no había nada de eso", ahonda.

Abu Salih reitera que ha sido, según su interpretación, un intento de Israel de "inflar el caso para criminalizar cualquier atisbo de solidaridad con el pueblo palestino, atajado con fuerza incluso a través del sistema legal".

"No es algo nuevo, llevamos casos así constantemente en Israel, Cisjordania y Gaza. La diferencia ahora es que han aplicado el mismo patrón contra ciudadanos extranjeros", concluye la letrada.

Desde Adalah aseguran ahora que están preparados para representar a otros activistas de la Flotilla que puedan ser enviados y detenidos en territorio israelí para ser interrogados.

GSF trabaja ya en reunir hasta 57 embarcaciones en Turquía para continuar navegando hacia Gaza con miembros que, en algunos casos, fueron interceptados anteriormente por Israel pero que han vuelto a sumarse a un nuevo intento.