Rusia derriba 27 drones ucranianos tras el fin de la tregua de Trump

"Durante la pasada noche del 12 de mayo, entre las 00:00 hora de Moscú (21:00 GMT del 11 de mayo) y las 07:00 (04:00 GMT) las defensas antiaéreas rusas interceptaron y aniquilaron 27 drones ucranianos de ala fija", informó en Telegram el mando castrense ruso.

Según Defensa, los drones fueron aniquilados sobre las regiones de Bélgorod, Voronezh y Rostov.

Los gobernadores de Voronezh, Alexandr Gúsev, y Rostov, Yuri Slúsar, informaron de derribos de drones en estas regiones, sin que se reportasen víctimas o daños materiales.

Aunque Ucrania quiere prolongar la tregua indefinidamente, Rusia aseguró que las hostilidades se reanudarán el martes.

No obstante, incluso durante las 72 horas que duró la tregua esta fue respetada a duras penas y ambos bandos se acusaron mutuamente de ataques contra sus posiciones en varios sectores del frente, además del lanzamiento de miles de drones, cuyos objetivos incluían tanto territorio ucraniano como la retaguardia rusa.