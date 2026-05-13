El español con hantavirus aislado en un hospital sigue con síntomas pero estabilizado

"Esperemos que continúe de esa manera", señaló en una entrevista en TVE el número 2 de Sanidad, que añadió que los otros 13 viajeros que también guardan cuarentena en el centro hospitalario siguen asintomáticos.

Tal y como relató, el paciente contagiado comenzó la noche del domingo "con cierta dificultad respiratoria" que se le trató con oxigenoterapia. "Con esa actuación sí que comenzó a mejorar y ya hoy estaba estabilizado", dijo.

No obstante, la infección del hantavirus puede "tener muy diferentes cursos de acción, desde la práctica ausencia de síntomas hasta los cursos tremendamente rápidos", como está ocurriendo con la pasajera francesa que empezó a mostrar sus primeros malestares en el vuelo de repatriación del domingo.

En el caso del español, que permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Gómez Ulla, "dentro de ese abanico de posibles síntomas estamos viendo algo que esperemos no evolucione a más y podamos tener controlado con los cuidados habituales del tratamiento de la febrícula y también con la oxigenoterapia", sostuvo Padilla.

Según su evolución, se le irán practicando pruebas PCR hasta que dé negativo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ayer se aprobó un nuevo protocolo de actuación por el que los viajeros del Hondius deberán guardar una cuarentena de 42 días a contar a partir del 10 de mayo, aunque la situación se revisará a los 28 días.

Se podría incluso contemplar la posibilidad de que acaben la cuarentena en sus domicilios "pasada esa ventana en la cual se produce la mayoría de los síntomas en los casos positivos y teniendo en cuenta que se den las condiciones para tener una vivienda en la cual se pueda realizar esa cuarentena con seguimiento sanitario en continuado".

La cuarentena será "muy estricta" en los primeros siete días también para las otras 13 personas que permanecen aisladas en el Gómez Ulla en habitaciones individuales, a los que se les hará dos PCR pasados 7 días de la primera, que fue el domingo.

De confirmarse el negativo, "se podrá valorar que puedan recibir visitas con los equipos de protección adecuados o que incluso puedan salir, si así se ve procedente, a alguna de las zonas comunes dentro de esa misma planta".

"Todo se va a realizar en todo momento con todas las medidas de seguridad, pero esas medidas de seguridad también tienen que tener en cuenta el bienestar psíquico y emocional de las personas que realizan la cuarentena", subrayó el representante español, admitiendo que poder recibir visitas "sería también un paso adelante que haría más llevadera a la cuarentena".