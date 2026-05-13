Los sindicatos afines al laborismo dicen que Starmer no será líder en comicios generales

En un comunicado conjunto, los sindicatos, entre ellos Unite, el mayor del Reino Unido, califican de "devastadores" los resultados obtenidos por el laborismo en los comicios locales y regionales celebrados el pasado jueves en Gran Bretaña, por lo que "en algún momento" habrá que elaborar un plan para elegir a un nuevo líder.

"Si bien reconocemos que se han logrado avances, como en aspectos de derechos laborales y el aumento del salario mínimo, los resultados de las elecciones de la semana pasada fueron devastadores", reza la nota, emitida después de que más de 80 diputados laboristas hayan pedido la dimisión inmediata de Starmer o que éste presente un calendario para su salida ordenada del poder.

"El Partido Laborista no está haciendo lo suficiente para lograr el cambio por el que votaron los trabajadores en las elecciones generales (de julio de 2024)", continúa el comunicado, y agrega que "está claro que el primer ministro no liderará al Partido Laborista en las próximas elecciones, y en algún momento habrá que elaborar un plan para la elección de un nuevo líder".

El jefe del Gobierno dejó claro ayer que no tiene intención de dejar el poder y recalcó que los ciudadanos esperan que el Gobierno trabaje para mejorar el Reino Unido.

En los comicios del pasado jueves, el laborismo perdió 1.068 concejales en Inglaterra, mientras que en Escocia se quedó con 17 miembros en el Parlamento de Edimburgo, frente a los 21 que tenía antes, y en Gales perdió el control del legislativo al quedarse con tan solo nueve de los 44 que tenía antes.