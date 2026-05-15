La gran mayoría de los norirlandeses cree que el Brexit ha sido un fracaso, según estudio

Así lo recoge este viernes un estudio elaborado por la Queen's University de Belfast, que indica asimismo que el 48 % de los norirlandeses piensa que el referéndum del Brexit en 2016 no fue un "proceso democrático justo", frente al 40 % que lo acepta.

La investigación, efectuada a partir de una encuesta de la firma LucidTalk entre 1.050 personas en abril, constató que el 72 % acepta ahora que el Brexit "ha sido más un fracaso que un éxito" para la región.

También está de acuerdo con esa pregunta un 60 % de encuestados que votó a favor del divorcio entre Londres y Bruselas, mientras que el 66 % -incluidos ambos bandos, proirlandeses y probritánicos- ve más probable, diez años después, la desintegración del Reino Unido, frente al 19 % que cree en la fortaleza de la integridad territorial.

La encuesta fue realizada antes de las elecciones de la pasada semana, municipales en Inglaterra y regionales en Escocia y Gales, que confirmaron la victoria de los nacionalistas de esos dos territorios históricos y el ascenso del populista Reform UK, fundado por Nigel Farage, impulsor del Brexit.

La vicepresidenta del republicano Sinn Féin y ministra principal del Gobierno norirlandés, Michelle O'Neill, auguró entonces un "cambio sísmico" en la política británica y consideró que la unión del Reino Unido "se está resquebrajando por las costuras".

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A este respecto, el estudio de Queen's señaló que el 76 % de los norirlandeses no cree que un gobierno nacional liderado por el Partido Conservador -principal de la oposición- o por el partido populista en ascenso Reform UK (70 %) son las mejores opciones para proteger los intereses de la provincia en el marco de las relaciones entre la UE y el Reino Unido.

Por contra, el 59 % rechazó un "mayor distanciamiento" entre Londres y Bruselas, mientras que el 57 % apoyó la vuelta del Reino Unido a la UE.

Otra gran mayoría, el 73 %, se manifestó a favor de que la República de Irlanda aproveche su turno al frente de la presidencia comunitaria durante el segundo semestre del año para mejorar las relaciones entre el Reino Unido y la UE.