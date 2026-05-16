Dara: "Nadie pensaba que pudiéramos ganar, que 'Bangaranga' pudiera ganar"

"Estoy todavía impactada, no sé qué está pasando", ha repetido en varias ocasiones la cantante de 27 años, que se alzó en la edición clausurada hoy en Viena con el micrófono de cristal, en la primera victoria de Bulgaria en este certamen.

"No sé si estoy soñando o si esta es la realidad", agregó Dara, que resaltó que lo sucedido era "increíble" y destacó que su canción trata sobre cómo abordar los problemas que ha tenido de ansiedad.

"El amor siempre va a ganar, no el miedo", resumió el mensaje que quiso transmitir con su canción, titulada 'Bangaranga'.

Las casas de apuestas no tenían a Bulgaria en el ránking de favoritos, que lideraban Finlandia, que finalmente quedó sexto, y Australia, cuarto.

"Quiero agradecer a todos los que sintieron el Bangaranga y se sintieron conectados con esa fuerza", declaró emocionada la artista.

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Dara explicó a los periodistas que cree firmemente en esa "fuerza" de la que habla su tema y agradeció por la victoria a "Dios, el universo y el lenguaje que todos hablamos, que es la música".

"La música es amor y nos ayuda a hacer nuestra realidad mucho más colorida. Nos mantiene unidos", afirmó.

La cantante destacó además el ambiente vivido durante los días del concurso y dijo que en todo momento se sintió "segura, protegida, querida y apoyada", y eso la llevó a sentir que "todo es posible", señaló.

"Me sentí en casa desde el primer segundo en que pisé este lugar”, insistió la artista búlgara, que también agradeció a su marido haberla animado a participar en Eurovisión cuando ella misma no estaba convencida de presentarse.

Bulgaria dio la sorpresa al ganar por primera vez el Festival de Eurovisión con 'Bangaranga', y con la que el país ha regresado a un certamen en el que llevaba tres años ausente por problemas económicos, en una edición marcada por la polémica presencia de Israel, que quedó segundo.

El voto del público confirmó el veredicto que los jurados profesionales habían emitido, colocando al país en primera posición y elevó su puntuación total a 516.

Dara es una de las artistas pop más reconocidas de Bulgaria, y ha marcado la pauta de ese género de su país en los últimos años con su voz y su audaz fusión de géneros.

Se hizo famosa en 2015 al participar en el concurso de talentos 'X Factor', y desde ahí afianzó su popularidad como 'coach' en el programa 'La voz de Bulgaria' y como concursante en el programa de baile 'Dancing Stars'.

Su actuación en Eurovisión fue también un homenaje a los 'kukeri', unos personajes del folclore búlgaro que recorren las calles haciendo sonar campanas para espantar a los malos espíritus.

La 70 edición de Eurovisión, celebrada en Viena, ha estado marcada por la polémica presencia de Israel y la ausencia en protesta de España, Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia.