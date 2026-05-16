El resultado de Eurovisión 2026, ganado contra todo pronóstico por Bulgaria

Este el resultado final de la 70 edición del principal concurso de la canción del mundo, celebrada en Viena:
Bulgaria: Dara ('Bangaranga') 516 puntos
Israel: Noam Bettan ('Michelle') 343
Rumanía: Alexandra Căpitănescu ('Choke Me') 296
Australia: Delta Goodrem ('Eclipse') 287
Italia: Sal Da Vinci ('Per sempre sì') 281
Finlandia: Linda Lampenius & Pete Parkkonen ('Liekinheitin') 279
Dinamarca: Søren Torpegaard Lund (‘Før vi går hjem') 243
Moldavia: Satoshi ('Viva, Moldova!') 226
Noruega: Jonas Lovv ('Ya Ya Ya') 134
República Checa: Daniel Zizka ('Crossroads') 113
Bélgica: Essyla ('Dancing on the Ice') 36
Lituania: Lion Ceccah ('Sólo quiero más') 22
Austria: Cosmó ('Tanzschein') 6
Reino Unido Look Mum No Computer: ('Eins, Zwei, Drei') 1.