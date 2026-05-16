Léa Seydoux brilla en Cannes con 'Gentle monster', un filme "necesario" sobre pedofilia

"Todos tenemos una mirada subjetiva sobre lo que hacemos, pero creo que es una película necesaria en estos momentos, que es fuerte y valiente por parte de Marie (Kreutzer, la realizadora) y tiene una mirada política y simbólica extremadamente fuerte", afirmó Seydoux durante una rueda de prensa en Cannes.

En 'Gentle Monster', Léa Seydoux es Lucy, una pianista que vive junto a su esposo, Philip, en una casa de campo en Alemania. Tienen un hijo y parecen llevar una rutina feliz hasta que la policía detiene al marido, acusado de pedofilia.

Lucy pasa por todas las etapas, desde un primer rechazo total al marido a un intento de creer en su inocencia y luego entender las razones que le han llevado a hacerlo, fases muy bien reflejadas por la interpretación de Seydoux.

"Atraviesa diferentes etapas emocionales a la vez que el espectador, eso provoca una total empatía con ella, descubres la historia al mismo tiempo que ella, no he intelectualizado demasiado lo que le pasa porque he tratado de estar en el momento presente", explicó la actriz.

A Seydoux le interesó mucho el aislamiento de la protagonista por el hecho de ser extranjera, lo que de alguna manera la aleja de la sociedad en la que vive, porque Lucy es una francesa casada con un austríaco, con el que vive en Alemania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La actriz aseguró que le encanta trabajar en otros países porque le gustar estar "un poco desplazada" y así poder ver las cosas con un punto de vista diferente, algo que le permite el cine y su lenguaje universal.

Por eso entendió rápidamente a su personaje. "Cuando leí el guion estaba completamente sumergida en la historia y empaticé inmediatamente con mi personaje", precisó la actriz.

Una película que la austríaca Kreutzer comenzó a construir tras leer un artículo en la prensa sobre una red de pedofilia desmantelada en Alemania.

"Estaba con mi hija y a partir de entonces no veía a la familia como la veía antes. Obviamente conocía casos similares pero no era completamente consciente del fenómenos de la pedofilia y los abusos sexuales contra niños y quise saber quién puede hacer algo así y la única manera en que sé hacerlo es con una película", precisó la realizadora.

Lo que pretende con este filme es poner un foco sobre la sociedad porque aseguró que la palabra que le venía a la cabeza cuando investigaba para hacer 'Gentle monster' era siempre la misma: "vergüenza".

No ha querido hacer un filme que diera respuestas, sino que planteara cuestiones sobre lo que ocurre en la sociedad. "Espero que tenga impacto en Cannes y que capte la atención", dijo Kreutzer, antes de agregar que lo importante es la prevención y la educación que muestre a la gente "los límites que no se deben pasar".

En el filme tiene un pequeño papel Catherine Deneuve, como la madre de Lucy. "Prefiero un papel secundario en un guion que es fuerte e interesante, mejor que un gran personaje en un filme más banal", afirmó la diva francesa.

La posibilidad de compartir elenco con Deneuve era además "un sueño" para Seydoux, feliz de haber trabajado con una de las actrices más conocidas del cine francés.