Muere por hipotermia una bebe de un mes tras llegar en una barca de migrantes a Lampedusa

Las 55 personas, que procedían de Camerún, Costa de Marfil, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria y Sierra Leona desembarcaron durante la madrugada pasada en el muelle de Favarolo de la isla italiana, entre ellas la niña que apareció inmediatamente en estado crítico, informaron los medios italianos.

La bebe fue trasladada con su madre, procedente de Costa de Marfil, al centro sanitario<, donde tras intentar reanimarla los médicos la declararon muerta.

La Fiscalía de Agrigento ha abierto una investigación tras el fallecimiento de la recién nacida y se ha ordenado una autopsia para confirmar la hipotermia como causa de la muerte. Se interrogará a la madre para reconstruir los detalles de la travesía y cómo y cuándo la bebé comenzó a sentirse mal.

El médico responsable del ambulatorio Francesco D'Arca confirmó a los medios que la pequeña murió de frio y que el doctor encargado de la reanimación le practicó todos los procedimientos necesarios, pero no sirvieron de nada, así como que tanto las mujeres como los hombres presentaban signos de violencia.

LA ONG alemana Sea Watch, cuyo barco llegó en estas horas al puerto de Brindisi (sur de Italia) con 166 personas rescatadas en los últimos días, criticó a las autoridades.

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"Mientras el Estado ataca a quienes salvan vidas en el mar, investigando al capitán de Sea Watch, ha llegado a Lampedusa una recién nacida de un mes, fallecida en brazos de su madre tras una travesía de tres días. ¿Quién pagará por esta injusticia?".

La ONG alemana fue informada este sábado de que se había iniciado una investigación penal contra el capitán del barco de rescate Sea-Watch 5 "bajo la acusación de facilitación de la entrada ilegal de migrantes".