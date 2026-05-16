Petro anuncia captura con fines de extradición de exalcalde ligado a tráfico de fentanilo

"Entre los capturados está alias 'Chucho', exalcalde de Guachené. Mantenía una red en los EEUU con carteles mexicanos y allí se incautó 5 kilogramos de Fentanilo", escribió el mandatario en su cuenta de X donde publicó un video del momento de la detención.

Las capturas se realizaron en varias operaciones en los departamentos de La Guajira, Norte de Santander y Valle del Cauca, en una acción conjunta entre la Policía colombiana y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).

El jefe de Estado agregó que "la política sigue siendo el empoderador del crimen", en referencia a la detención del exmandatario local, quien también fue candidato a la Cámara de Representantes por el Cauca.

Petro aseguró además que las autoridades han detectado el ingreso de ketamina ilegal desde Ecuador hacia Colombia mediante rutas terrestres y portuarias.

"La Ketamina ilegal penetra por Ecuador a Colombia y llega por puertos del Ecuador. Camiones con miles de unidades han caído en Colombia usando esa ruta", afirmó.