Detienen en San Petersburgo a un hombre por sentarse en Trono Imperial ruso del Hermitage

Según las fuerzas del orden, el hombre, un ruso de 45 años residente en la antigua capital zarista, cruzó la barrera de seguridad en la sala San Jorge del Palacio de Invierno y se sentó en el trono.

"Durante la detención intentó ofrecer resistencia a los agentes", señaló Rosgvardia en un comunicado citado por la agencia Interfax.

El hombre fue trasladado a la policía local.

El museo calificó el incidente de "provocación armada", al señalar que esa persona tenía un cuchillo en su poder.

"En víspera del Día Internacional de los Museos, aprovechando que la entrada era gratuita, en el Hermitage tuvo lugar una provocación armada", indicó la institución cultural.

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Según el Hermitage, el hombre, no contento con sentarse en el trono, comenzó a leer un texto en voz alta.

El museo añadió que durante el cateo las autoridades hallaron un puñal tantō (un cuchillo pequeño de doble filo japonés) escondido en su calzado.

Durante el incidente ningún visitante o empleado del museo resultó herido.

Los especialistas valoran el estado del trono y el banquillo junto a él.

El Gran Trono Imperial fue confeccionado en 1731 por orden de la emperatriz Anna Ioánnovna de Rusia (1693-1740).

En marzo pasado un tribunal de San Petersburgo multó con más de 800.000 rublos (cerca de 11.000 dólares) a un visitante que se sentó en el trono de Gran Maestre de la Orden de Malta, usado por el emperador ruso Pablo I (1754-1801) y lo dañó.

Pablo I fue elegido Gran Maestre de la Orden de los Caballeros Hospitalarios, a quienes dio refugio tras haber sido expulsados de Malta por Napoleón.