Honduras suspende temporalmente operaciones de central hidroeléctrica por sequía severa

La estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) indicó en un comunicado que la planta Patuca III, en el departamento (provincia) de Olancho, dejará de operar a partir de la noche de este domingo, momento en el que el embalse alcanzará su nivel mínimo técnico permitido, fijado en los 280 metros sobre el nivel del mar.

Según la ENEE, las bajas aportaciones de agua impiden mantener la rotación adecuada de las máquinas generadoras y continuar con el funcionamiento de la hidroeléctrica bajo condiciones técnicas y de seguridad.

La interrupción del servicio podría prolongarse entre una y tres semanas, a la espera de las primeras lluvias de la temporada, previstas para finales de mayo según los pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó.

Para mitigar el impacto del paro de Patuca III, que aporta 77 megavatios al sistema, la estatal eléctrica señaló que recurrirá a la generación térmica instalada en el municipio de Juticalpa con el fin de garantizar el suministro en Olancho y sus zonas cercanas.

Esta es la tercera vez que la central debe interrumpir sus operaciones por factores climáticos, tras haber registrado paros similares durante un mes en 2024 y por dos semanas en 2025 , precisa el comunicado.

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La ENEE aseguró que Patuca III reactivará sus funciones habituales en cuanto las precipitaciones permitan recuperar el nivel óptimo del embalse, y reiteró su compromiso de garantizar "la estabilidad y continuidad" del servicio eléctrico en el país sin interrupciones.

Patuca III fue construida por la empresa estatal china Sinohydro en el río Patuca, que se extiende por unos 500 kilómetros a través de los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, fronterizos con Nicaragua, y desemboca en el mar Caribe.