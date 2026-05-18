Berlín dice que Trump y Xi mandaron una señal de "estabilidad" en su reunión en China

"Las conversaciones entre el presidente Trump y el presidente Xi han puesto de manifiesto que ambas partes tienen interés en la estabilidad. Y esto se aplica, por supuesto, a todas las regiones del mundo, y con mayor razón a los países vecinos" de China, dijo Wadephul en una rueda de prensa en Berlín.

"Creo que esta señal de estabilidad en las relaciones entre estos dos importantes países es de gran importancia para la economía mundial, pero también lo es desde el punto de vista de la política de seguridad. Por eso lo valoramos mucho", abundó el jefe de la diplomacia germana, que intervino tras una reunión de la dirección de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU).

Sobre la situación geopolítica en la región vecina de China, Wadephul recordó que Berlín rechaza "todo cambio violento del statu quo".

La valoración positiva de Wadephul del encuentro entre Trump y Xi se produjo apenas un día después de que se hiciera público que asesores del presidente de Estados Unidos consideran que el riesgo de que China ataque Taiwán en los próximos cinco años es mayor después de la cumbre que reunió en Pekín a los mandatarios de las dos mayores economías del planeta.

Pese a que Trump ha querido convencer de que el encuentro ha sido un éxito, asesores del presidente advirtieron al medio digital Axios que "Xi está intentando llevar a China a una nueva posición en la que diga: 'No somos una potencia emergente. Somos sus iguales. Y Taiwán es mío'".