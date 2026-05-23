El argentino Federico Luis dedica su Palma de cortometraje "al barrio de Tepito" (México)

"Donde nos recibieron y donde muchas veces suele haber una idea equivocada sobre cómo uno puede ser recibido ahí", expresó, y en especial manifestó que le gustaría dar un abrazo a Damián, el pequeño que protagoniza su cortometraje.

El que fue el gran ganador de la Semana de la Crítica 2024, sección paralela del Festival de Cannes, con su ópera prima 'Simón de la montaña' aseguró que los creadores independientes de su país van a seguir trabajando, aun a pesar de la falta de apoyo institucional desde la llegada al gobierno de Javier Milei.

"En las situaciones en las que las cosas se vuelven más difíciles pasa muchísimo, y no es esto la excepción, que aparecen formas muy sorprendentes de cómo inventar una nueva forma de hacer", apuntó.

"Eso es algo que en Argentina pasa y va a seguir pasando, independientemente de cualquier gobierno", opinó Luis (Buenos Aires, 1990).

El mundo del cine argentino le gustaría, en cualquier caso, que "no dependa de empresas multinacionales", sino que haya un instituto del cine "fuerte" que permita que surjan nuevos realizadores y también que conserve el patrimonio histórico nacional, algo que ha visto en Cannes, donde se ha proyectado la versión restaurada de 'La casa del ángel' de Leopoldo Torre Nilsson (1957).

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"Que la gente que ya viene teniendo un camino en el cine se pueda expresar libremente y no tenga que pedirle permiso a nadie que esté atravesado por un interés que no sea el cine", deseó igualmente.

En 'Para los contrincantes', Luis hace un conmovedor retrato del mundo del boxeo infantil en México, un mundo que descubrió de la mano del escritor mexicano Mario Bellatin.

Para ello siguió con su cámara a un joven peleador real de Tepito, Damián López, que sueña con convertirse en campeón.

La idea de este corto que mezcla la ficción con el documental surgió prácticamente por casualidad, durante la preparación del que será el próximo largometraje de ficción de Luis, que versará sobre un entrenador de perros y que parte de un personaje de la obra de Bellatin.