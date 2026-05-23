El Gobierno congoleño prohíbe los vuelos a la capital del epicentro del brote de ébola

Como parte de las "excepcionales medidas sanitarias" adoptadas por el "riesgo de propagación del virus del ébola", el Ministerio de Transporte informó de que "ninguna aeronave está autorizada a aterrizar ni a despegar del Aeropuerto de Bunia hasta nuevo aviso".

"Todos los vuelos comerciales, privados y especiales con origen o destino en Bunia quedan suspendidos", subrayó el departamento en un comunicado, al indicar que "las tripulaciones y los operadores aéreos deben cumplir estrictamente con las directivas de salud y seguridad emitidas por las autoridades competentes".

El Ministerio de Transportes puntualizó que "los vuelos humanitarios, médicos o de emergencia sólo podrán autorizarse previa aprobación especial de las autoridades aeronáuticas y sanitarias".

Esta medida preventiva, añadió, busca "evitar la propagación transfronteriza de la epidemia y garantizar la salud y la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones y el personal del aeropuerto".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó este viernes a 177 el número de muertes sospechosas por la epidemia de ébola en RDC y reportó 750 casos también sospechosos.

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Uganda confirmó este sábado tres nuevos casos del virus, lo que eleva a cinco los contagios en el país -incluido un ciudadano congoleño fallecido considerado como contagio importado- tras declararse el pasado día 15 un brote en el este de la vecina RDC.

El brote se declaró en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, y se corresponde con la cepa bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS.

El virus probablemente comenzó a circular en Ituri hace unos dos meses, según el organismo, que declaró el pasado domingo el brote como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

Este viernes, la OMS elevó de "alto" a "muy alto" el riesgo por el brote en la RDC, mientras el riesgo se mantiene como "alto" a nivel de la región de África subsahariana y "bajo" a escala global.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.