Hallan los cuerpos de dos turistas apuñalados en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica

Las víctimas son "un hombre blanco de 71 años y una mujer blanca, cuya identidad aún se está confirmando", precisó la oficina del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) en la provincia norteña de Limpopo.

Los turistas llegaron a uno de los campamentos del parque el pasado domingo en una camioneta Ford Ranger de doble cabina de color verde.

La pareja fue vista por última vez la mañana del miércoles pasado en el área de pícnic de Pafuri y al no regresar la pareja, se inició una operación de búsqueda.

El viernes por la tarde, "los turistas descubrieron dos cuerpos flotando en Cross Corner, a orillas del río Levubu, cerca de la confluencia con el río Limpopo, e inmediatamente alertaron a la Policía", precisó el SAPS en un comunicado.

Las investigaciones preliminares revelaron que "el hombre fallecido presentaba heridas de arma blanca en la parte superior del cuerpo, mientras que la mujer también presentaba heridas graves en la parte superior del cuerpo, presuntamente infligidas con un objeto punzante", toda vez que la camioneta de las víctimas ha desaparecido.

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Aunque las circunstancias que rodean el suceso aún no están claras, la Policía ha abierto "dos investigaciones por homicidio y secuestro".

El SAPS añadió que colabora estrechamente con las autoridades del parque mientras continúan las investigaciones.

Por su parte, la entidad pública Parques Nacionales de Sudáfrica (SANParks) lamentó "profundamente" el hallazgo de los cuerpos, una noticia que ha causado "consternación" en la reserva natural.

"Es la primera vez en la historia del Parque Nacional Kruger que se registra un incidente de esta naturaleza", subrayó el ministro de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente, Willie Aucamp, en un comunicado.

SANParks añadió que se ha informado a los familiares de los fallecidos y se les brindará "asistencia con el transporte a Limpopo, así como con el alojamiento y los gastos de repatriación".

Sudáfrica, un país marcado por grandes desigualdades sociales, tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

El país registró 5.181 homicidios en el primer trimestre del 2026 (unos 58 al día), informó este viernes el ministro de Policía en funciones, Firoz Cachalia.

El Parque Nacional Kruger es el más grande de Sudáfrica, con una superficie de casi dos millones de hectáreas, y presenta una alta densidad de animales salvajes que incluye a las cinco especies de caza mayor: leones, leopardos, rinocerontes, elefantes y búfalos.

La reserva es una importante atracción turística del país austral que recibe cerca de dos millones de visitantes al año.