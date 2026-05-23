Israel continúa sus ataques contra el sur del Líbano y mata al menos a otras seis personas

Según fuentes oficiales libanesas, los ataques israelíes no han cesado en la parte meridional del Líbano desde la noche del viernes, en especial contra Tiro y sus alrededores, donde al menos cuatro personas fallecieron en "un ataque hostil" en la localidad de Deir Qanoun al Nahr, a unos 85 kilómetros al sur de Beirut.
Otras dos personas murieron en un bombardeo y el ataque de un dron en la localidad de Al Rafid y Ain Baal, mientras que otros dos ataques similares contra un huerto de cítricos en Al Basouriyeh y un vehículo en la carretera de Al Qasmiyeh provocó "muertos y heridos", entre ellos obreros sirios, según informó la agencia de noticias oficial libanesa, NNA, sin especificar más detalles.
Por su parte, el Ejército libanés denunció en su cuenta en X que uno de sus soldados "sufrió heridas moderadas a consecuencia de un ataque israelí contra un cuartel militar en la ciudad de Nabatieh".
Israel ha intensificado sus operaciones militares, con ataques e invasión terrestre de aldeas del sur, y otras áreas libanesas, donde emite de cuando en cuando alertas de evacuación de localidades pese al alto el fuego y las conversaciones mediadas por Estados Unidos.
La semana pasada, el Líbano e Israel acordaron extender el alto el fuego por 45 días más y se comprometieron a llevar a cabo tanto una reunión de carácter militar como una de aspectos políticos en las próximas semanas, con la intención de avanzar hacia una solución a largo plazo.
El cese de hostilidades ha sido violado desde el inicio por las fuerzas israelíes, mientras que la milicia chií libanesa Hizbulá comenzó a atacar objetivos del Estado israelí a partir del quinto día de la tregua y este mismo sábado anunció dos nuevos ataques con drones contra una posición militar en el norte Israel.