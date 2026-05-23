Perú distribuye casi 1,2 millones de vacunas contra el sarampión tras detección de casos

A través de un comunicado, la cartera indicó que de acuerdo con el reporte de distribución del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), la cantidad de dosis entregadas supera en un 17,5 % la programación inicial prevista para este año, que contemplaba la distribución de un millón de dosis durante los cuatro trimestres de 2026.

"El incremento responde a las acciones adoptadas frente al brote activo de sarampión y busca asegurar el abastecimiento oportuno de vacunas en los establecimientos de salud del país, priorizando la protección de niñas y niños", agregó el mensaje.

Así mismo, el ministerio precisó que se realizaron requerimientos adicionales por 176.772 dosis sobre la programación inicial, con el objetivo de fortalecer las actividades de vacunación y prevenir nuevos casos de la enfermedad.

El comunicado también recordó que el Ejecutivo emitió en marzo un decreto supremo que declara la emergencia sanitaria por un brote de sarampión con transmisión local confirmada en la región de Puno, en el sur del país, y un riesgo elevado de diseminación en Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios, Apurímac, Lima Metropolitana y el Callao.

La declaratoria establece fortalecer múltiples acciones por un periodo de noventa días en las zonas mencionadas, que se encuentran establecidas en el plan de acción para la atención de emergencia sanitaria presentado por el ministerio.

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Entre las principales medidas destaca impulsar la vacunación contra el sarampión con dos dosis, la primera administrada a los doce meses y el refuerzo a los dieciocho, y destacó que los menores de diez años que no pudieron ser inmunizados en esa rango de edad pueden ser vacunados y protegidos.

La cartera sanitaria hizo un llamado a los padres de familia a completar el esquema regular de vacunación de sus hijos para prevenir enfermedades como el sarampión, la rubéola y las paperas.

En lo que va de año, Puno, región fronteriza con Bolivia, registró más de trescientos casos de sarampión y hubo detección de casos en Lima, aunque se descartó la transmisión local.