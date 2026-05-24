Decenas de heridos y 47 manifestantes detenidos tras protesta en Belgrado

Según el portal de noticias serbio Informer, la cifra de detenidos y policías heridos fue dada a conocer hoy por el ministro del Interior, Ivica Dacic, quien aseguró que contra 31 detenidos serán presentadas denuncias por delito, y contra otros 15 denuncias por acto penal.

Dacic aseguró que uno de los detenidos poseía un documento de identidad diplomático y precisó que se trata de "un representante del Banco Mundial de Brasil".

Por su parte, las asociaciones estudiantiles que convocaron la protesta denunciaron que decenas de manifestantes fueron golpeados anoche y que varios de ellos, incluidos académicos, están siendo atendidos en centros médicos, informa la emisora N1.

Unos 34.300 ciudadanos, según la policía, y unos 180.000 según la estimación hecha hoy por ONG 'Archivo de reuniones publicas', acudieron en la tarde del sábado a la céntrica plaza Slavija de la capital serbia para protestar contra el gobierno del presidente, el nacionalista populista Aleksandar Vucic, y exigir elecciones anticipadas (las regulares estarían previstas para fines de 2027).

La manifestación, convocada por organizaciones estudiantiles como parte de una serie de protestas que comenzó en noviembre de 2024 tras el derrumbe de una marquesina de la estación de trenes de Novi Sad, que causó la muerte de 16 personas y desató la indignación ciudadana que atribuyó el siniestro a la corrupción endémica de las autoridades, transcurrió sin incidentes.

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Solo después de que comenzara a dispersarse se produjeron tumultos y enfrentamientos delante del Parlamento, donde se había aglomerado un gran número de policías y partidarios de Vucic.

La policía respondió con gas lacrimógeno a los ataques de unas personas enmascaradas, de las que ambas partes se distanciaron, que les tiraron diversos objetos, petardos y algunas bengales.

Por su parte, Vucic, que partió anoche en visita oficial de cinco días a China, dijo en un mensaje de vídeo publicado en Instagram que con su protesta los estudiantes mostraron "su naturaleza violenta” y que deben comprender que "también aquellos que no piensan como ellos son seres humanos".

Después de que las autoridades paralizaran todos los trenes en Serbia la madrugada del sábado, cuando muchos estudiantes y ciudadanos de todo el país se disponían a trasladarse a Belgrado para participar en la manifestación, el transporte ferroviario empezó a restablecerse en madrugada del domingo, según comunicó la empresa ferroviaria estatal, Srbijavoz.