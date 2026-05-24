La Audiencia Nacional española juzga por primera vez a los Dominican Don't Play

Es el primer juicio a miembros de esta organización -declarada ilegal en 2013 por el Tribunal Supremo- que se celebra en la Audiencia Nacional en España en el marco de una causa que llegó hace años procedente de un juzgado de la región de Toledo -centro-.

De los quince acusados, uno de ellos afronta una petición de prisión permanente revisable por parte del fiscal, que le acusa -entre otros delitos- del asesinato de un joven en Madrid en 2022.

Además, la Fiscalía pide que se le prohíba residir en Seseña (Toledo) -donde estaba presuntamente afincada la banda- o acudir a Madrid por ser "el lugar donde cometió el delito", según afirma en su escrito de conclusiones provisionales.

El fiscal le acusa de acudir, junto a terceros, a un parque del mencionado distrito "con la finalidad" de agredir a miembros de otras bandas, y de asestar diversas puñaladas a la víctima.

Para el resto, las penas solicitadas oscilan entre los 4 años y medio y los 15 de cárcel en función, principalmente, del grado de responsabilidad que les atribuye en la "organización criminal" -a tres de ellos les considera "dirigentes"-. Entre los delitos por los que les acusa también figura el de falsificación de moneda y el de expedición de moneda falsa.

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Los acusados estaba organizados como un "coro" de la organización DDP asentado en la ciudad de Seseña, y sus miembros actuaban "de forma definida y jerarquizada para la comisión de diversos delitos como el tráfico de drogas, tráfico de armas, expedición de moneda falsa", robos o riñas tumultuarias.

El "coro" es una agrupación local dentro de la banda y tiene, según el fiscal, una "estructura jerárquica y se dedica a la comisión de hechos delictivos". En esta causa "se ha acreditado su dedicación a la falsificación de moneda, tenencia de armas, financiación a través del tráfico de estupefacientes".

Los Dominican Don't Play es una banda latina que operaba en España desde 2004 y opera con un "código de castigos, que denominan bendiciones, infringiendo golpes con puños, tablas o bastones", y suelen vestir ropa deportiva ancha, gorra de béisbol, collares de rango con los colores de la bandera de la República Dominicana y pañuelos negros.