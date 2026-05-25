Vucic dice a Xi que Serbia "nunca olvidará el apoyo chino para proteger su soberanía"

Xi indicó que China "apoya firmemente a Serbia en su adhesión a una senda de desarrollo acorde con sus condiciones nacionales", según un comunicado publicado por el medio oficial Xinhua.

El mandatario chino aseveró que Pekín y Belgrado "deben intensificar la cooperación en campos emergentes como la inteligencia artificial, la economía digital, las energías renovables y la manufactura avanzada".

"La situación internacional es compleja y volátil", aseguró Xi, que añadió que "China y Serbia deben seguir fortaleciendo la coordinación y la cooperación en asuntos internacionales, practicar un multilateralismo genuino y realizar esfuerzos constantes para promover un mundo multipolar equitativo y ordenado".

Por su parte, Vucic agradeció "a las empresas chinas su participación y sus importantes contribuciones al desarrollo nacional de Serbia", según Xinhua.

"Las relaciones bilaterales han progresado significativamente y la cooperación en diversos ámbitos se ha profundizado", destacó el mandatario serbio, quien aseguró que su país "valora enormemente" sus lazos con China.

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Tras la reunión, Xi impuso a Vucic la Medalla de la Amistad, la máxima condecoración estatal china para extranjeros, según Xinhua.

Serbia y China mantienen una relación definida por ambos gobiernos como de "amistad férrea", apoyada en el respaldo político mutuo sobre cuestiones sensibles: Pekín no reconoce la independencia de Kosovo y Belgrado respalda la postura china sobre Taiwán.

Xi visitó Serbia en mayo de 2024, en una gira europea en la que ambos países elevaron sus lazos a una "comunidad con un futuro compartido", firmaron una treintena de acuerdos y memorandos y reforzaron la cooperación en comercio, infraestructuras, educación, tecnología, turismo y economía digital.

Vucic ya viajó a Pekín el pasado septiembre para asistir al desfile militar organizado por China con motivo del 80.º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, una cita a la que acudieron también líderes como el ruso, Vladímir Putin, y el norcoreano, Kim Jong-un.

La relación bilateral tiene además un fuerte componente económico: en julio de 2024 entró en vigor un acuerdo de libre comercio que eliminó aranceles para el 60 % de los productos intercambiados, mientras empresas chinas participan en algunos de los mayores proyectos de infraestructuras de Serbia, un modelo que ha recibido críticas por la oposición y por organizaciones anticorrupción por la falta de licitaciones públicas.