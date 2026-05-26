Al menos seis heridos tras derrumbe de un paso elevado en obras en el centro de Seúl

El accidente se produjo alrededor de las 14:30 hora local (5:30 GMT) en el sitio de demolición del paso elevado, situado en el distrito de Seodaemun, cuando cayó parte de la estructura que estaba siendo desmontada, según la agencia.

Al menos seis personas han resultado heridas, y se sabe que las autoridades de bomberos están rescatando a dos personas atrapadas bajo la estructura, dijo Yonhap, mientras se comprueba si hay más víctimas.

El accidente también obligó a suspender el servicio ferroviario entre la estación de Seúl y Sinchon, según informó la operadora estatal Korail.

El viaducto de Seosomun, construido en 1966, forma parte de una antigua infraestructura vial del centro de la capital. Las autoridades han impulsado su retirada por el envejecimiento de la estructura y problemas de seguridad detectados en inspecciones previas.

Yonhap señaló que estaba previsto que las obras de demolición concluyeran inicialmente a comienzos de junio.