Arranca el juicio contra el exlíder del DUP Jeffrey Donaldson por delitos sexuales

El histórico dirigente protestante, de 63 años, solo intervino para confirmar con un "sí" que está listo para este juicio, un proceso que arranca hoy después de los retrasos incurridos para evaluar, entre otros asuntos, el estado de salud de su esposa, de 60 años.

El juez Paul Ramsey, del Tribunal de la Corona de Newry, en el sur de Irlanda del Norte, dio después paso al proceso de selección del jurado de doce personas que se pronunciará sobre los 18 cargos relacionados con delitos sexuales supuestamente cometidos en el pasado contra dos mujeres por Donaldson, quien se ha declarado inocente de todos ellos.

La Fiscalía de la provincia británica ha acusado al expolítico unionista, miembro del Parlamento de Londres hasta mayo de 2024, de un delito de violación, cuatro de indecencia grave y 13 de agresión indecente entre 1985 y 2008.

El magistrado recordó hoy a los posibles miembros del jurado que Donaldson es una figura "bien conocida en la vida pública" de Irlanda del Norte y que tiene derecho, "como cualquier otra persona, a un juicio justo" por acusaciones "de naturaleza sexual".

Por su parte, Eleanor Donaldson, que también se ha declarado inocente de sus cargos, afronta un juicio llamado de hechos, ya que Ramsey ha determinado que no está en condiciones de afrontar un juicio penal debido a problemas de salud mental.

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En su caso, el mismo jurado deberá decidir si la acusada cometió los delitos imputados, pero no podrá ser condenada ni sentenciada a penas de cárcel. El magistrado avanzó hoy que el juicio durará entre tres y cuatro semanas.

Donaldson llegó a ser el diputado más veterano de la provincia en la Cámara de los Comunes, adonde accedió en 1997 inicialmente con el Partido Unionista del Ulster (UUP), del que saltó después al DUP por su rechazo al acuerdo de paz del Viernes Santo (1998), el texto que puso fin al conflicto en Irlanda del Norte.