Costa Rica pide apoyo al IICA para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño

"El tema está serio, datos del Instituto Meteorológico Nacional prevén una reducción del 50 % de las precipitaciones hasta noviembre y diciembre, y el fenómeno se juntaría con la época de verano" de 2027, declaró el ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Juan Ramírez, en un comunicado del IICA tras una reunión con el director general del IICA, Muhammad Ibrahim.

Ramírez hizo énfasis en que se deben implementar "acciones claras y efectivas para enfrentar lo que se viene con El Niño, sobre todo en toda la vertiente del Pacífico" para lo cual su país "va a necesitar la cooperación del IICA en esa línea".

El ministro solicitó el respaldo del IICA para llevar adelante un plan de acción efectivo que le permita a Costa Rica actuar con rapidez ante los efectos previstos por el fenómeno de El Niño, que traería serios impactos al sector agrícola mediante sequías, altas temperaturas y un déficit de lluvia.

Por su parte, el director general del IICA, Muhammad Ibrahim, adelantó que el instituto, como parte de sus iniciativas de cooperación, articulará esfuerzos con socios estratégicos como la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), para avanzar en un plan conjunto enfocado en proteger la producción agropecuaria y fortalecer la resiliencia del sector.

"El efecto de El Niño en los sistemas agroalimentarios requiere un plan conjunto con el Ministerio de Agricultura y otros actores, estamos viendo que es un problema que tendrá un efecto severo y tiene muchas implicaciones, por lo que es clave promover la experiencia que existe en otros países", dijo Ibrahim.

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Durante la reunión, el ministro costarricense también expresó su intención de trabajar en conjunto con el IICA en iniciativas para mejorar la competitividad del sector de forma sostenible, para la modernización institucional y operativa del ministerio, potenciar los agronegocios, los bioinsumos, el control y la prevención del gusano barrenador del ganado, e impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo, informó el IICA.