El Banco Europeo de Inversiones anuncia proyectos en México por 3.000 millones de euros

Durante su intervención en el Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Calviño afirmó que acudió a México para “relanzar las inversiones del BEI” y convertir al banco en un socio estratégico prioritario para la economía mexicana.

“El BEI está ya aquí en México para poner la financiación y el sello de calidad, movilizando las inversiones públicas y privadas que respondan a esas prioridades y a esos acuerdos”, dijo la presidenta del banco, brazo financiero de la UE.

La presidenta del BEI aseguró que la institución prevé movilizar “más de la mitad de las inversiones” anunciadas la semana pasada con una cartera de proyectos que superará los 3.000 millones de euros en áreas de energía, transporte y agua.

Durante la firma del Acuerdo Global Modernizado, el pasado 22 de mayo, la Unión Europea anunció que invertirá 5.000 millones de euros para financiar proyectos en energías limpias, movilidad, farmacéutica, redes digitales y economía circular.

“La cumbre de la semana pasada abre una nueva etapa en la alianza estratégica entre la Unión Europea y México y el Banco Europeo de Inversiones va a tener un papel muy importante”, sostuvo.

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Como primer paso, Calviño anunció que el BEI firmará un acuerdo con la Secretaría de Energía de México para apoyar la transición energética, una de las prioridades del Plan México, mediante proyectos de transmisión y distribución de electricidad, además del despliegue de energías renovables.

La presidenta del BEI también adelantó un préstamo de 150 millones de euros con el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) para financiar al tejido empresarial privado.

Estos recursos se orientarán a proyectos de adaptación al cambio climático, economía circular y descarbonización, con un componente de apoyo al emprendimiento femenino.

Calviño enmarcó este esfuerzo en la alianza estratégica entre Europa y América Latina y recordó que, en la cumbre CELAC-UE del pasado noviembre, el BEI ya comprometió 1.000 millones de euros para la conectividad energética de Centroamérica.