Israel lanza un ataque en Gaza contra el nuevo jefe del brazo militar de Hamás

En un comunicado conjunto con el ministro de Defensa, Israel Katz, difundido por el gabinete de Netanyahu, se explica el objetivo del ataque, pero no se detalla dónde se llevó a cabo ni si Odeh resultó herido o muerto en él.

Fuentes médicas en la Franja de Gaza informaron a EFE de que las tropas israelíes lanzaron en la noche de este martes un ataque con tres misiles contra un edificio residencial del barrio Rimal de la ciudad de Gaza (norte), en el que murió una mujer y resultaron heridas siete personas, entre ellas dos niñas.

Los heridos fueron trasladados al hospital Shifa de la capital gazatí, según las mismas fuentes.

Poco después de este ataque, se registró otro ataque de un helicóptero israelí en el mismo barrio contra un vehículo.

En los cielos de la ciudad de Gaza se percibe un gran despliegue de helicópteros, drones de vigilancia y de combate, atestiguó EFE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Preguntado por EFE, el Ejército israelí no respondió sobre si estos ataques fueron los que tenían como objetivo a Odeh, seleccionado según Israel para remplazar a Izz al Din al Hadad, el antiguo líder de las Brigadas al Qasam -brazo militar de Hamás- que fue asesinado por Israel el 15 de mayo en Gaza.

Según el comunicado de Netanyahu, Odeh era el "jefe de inteligencia de Hamás" durante la masacre del 7 de octubre en territorio israelí, "responsable del asesinato, secuestro y lesiones de numerosos ciudadanos israelíes y soldados".