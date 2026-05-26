Sánchez reivindica el liderazgo de España ante "delirios" de quienes "incendian el mundo"

Sánchez lanzó este mensaje en su intervención en un acto en la sede de la organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) con motivo de la Semana de la Nutrición impulsada por este organismo y otros dos dependientes de Naciones Unidas y con sede en la capital italiana, el FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) y el PMA (Programa Mundial de Alimentos).

El jefe del Ejecutivo, que abrió con este acto la agenda de su visita a Roma durante la que este miércoles será recibido por el papa en el Vaticano, lamentó que la desnutrición robe el presente y el futuro de millones de niños en todo el mundo y dijo que "parece mentira que la humanidad no haya ganado de una vez por todas la batalla contra el hambre".

A su juicio, los que fallan para que eso no sea posible son, especialmente, quienes están "empeñados en conducirnos -señaló- al desastre".

"Y no hay mayor desastre que la guerra, sobre todo -apostilló- cuando avanza de la mano del hambre y esta es un arma más y mucho más barata que los misiles que se usan en las guerras".

Interrumpido en muchas ocasiones por los aplausos de los asistentes, que le jalearon al final de su intervención con gritos de "¡bravo!" y que se reprodujeron cuando se dirigía a firmar en el libro de honor de la FAO, consideró que esa actitud es una violación flagrante del derecho internacional humanitario.

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Puso como ejemplo la situación de Gaza, donde dijo que algunos, en alusión a Israel, pretenden ganar una guerra sometiendo a ese pueblo a la inanición.

Son los mismos, explicó, que la semana pasada "humillaron, vejaron y maltrataron" a los integrantes de una flotilla que solo pretendía llevar ayuda humanitaria.

"Es muy importante que las sociedades de todo el mundo vean y escuchen que con la misma determinación que rechazamos las guerras, decimos también no al hambre", añadió antes de advertir de que esas guerras "injustas e ilegales" están generando crisis alimentarias globales a escala sin precedentes.

Algo que resaltó que es lo que está provocando el cierre del estrecho de Ormuz.

Para Sánchez, detrás de cada bloqueo y cada escalada de tensión hay millones de familias que dejan de comer, y por ello consideró que "es una infamia que los hogares más pobres tenga que pagar las facturas de delirios geopolíticos ajenos".

"Porque quienes incendian el mundo nunca son quienes terminan pasando hambre, y la única escasez que ellos padecen es, a mi juicio y con todos los respetos, la de la empatía y la decencia", añadió.

Tras hacer suyas las palabras del papa cuando dijo ante la FAO que el hambre es un escándalo y un fracaso colectivo de la humanidad, Sánchez instó a actuar y reclamar el respeto del derecho internacional.

Eso es lo que afirmó que hace España, un país que dijo que es referente en muchos ámbitos y, entre ellos, el de la seguridad alimentaria habiéndose convertido en el cuatro exportador europeo y décimo mundial en materia agrícola.

Sánchez resaltó asimismo que España haya aumentado en 2025 un 13 % la ayuda al desarrollo cuando hubo un descenso de la ayuda global del 23 %.

"España da un paso adelante cuando, por desgracia, muchos países dan un paso atrás (...) Con sus humildes capacidades, tiene la fuerza de los hechos y el liderazgo de las personas", añadió citando a su ministro de Agricultura, Luis Planas, al que España ha propuesto para dirigir a FAO en un proceso que culminará el verano del próximo año.

Tras elogiar no solo a la FAO, sino también al FIDA y el PMA, hizo una cerrada defensa del sistema multilateral y pidió avanzar en cinco ámbitos de actuación.

En concreto, un sistema de comercio agrícola justo, transparente y fundamentado en normas, garantizar el acceso a fertilizantes y el uso eficiente del agua, avanzar en la incorporación de las mujeres y los jóvenes a la agricultura, apostar por el enfoque 'One health' (que reconoce que la salud humana, animal y ambiental están interconectadas), y el acceso a la innovación tecnológica.