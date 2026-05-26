Tsipras regresa a la política con un nuevo partido contra la "corrupción" en Grecia

Tres años después de su derrota frente a los conservadores en las elecciones generales de 2023 y de su dimisión como líder del izquierdista Syriza, partido que llevó del 4 al 36 % y al Gobierno en 2015, Tsipras anunció hoy su nueva formación política con el objetivo de acabar con "la corrupción, la injusticia y la inseguridad".

"Tomemos nuestras vidas en nuestras propias manos, nuestro país necesita un soplo de honestidad y democracia", señaló Tsipras en un mitin político celebrado en el corazón de la capital helena, en una abarrotada plaza de Thiseio, bajo la Roca Sagrada de la Acrópolis.

El exjefe del Ejecutivo heleno arremetió contra el Gobierno del primer ministro conservador Mitsotakis, al que acusó de convertir "la corrupción y el clientelismo" en la "norma" y de degradar la justicia y la democracia en el país.

Tras referirse a un caso de escuchas a políticos y periodistas que estalló en 2022 y a un escándalo de malversación con fondos europeos, el político izquerdista recalcó que "el Estado ha caído en las manos de una casta que lo usa como botín para su propio beneficio".

En la declaración fundacional de su partido, cuyas siglas se pronuncia en griego exactamente igual que el nombre del país heleno ('Helás'), Tsipras enumeró sus siete compromisos con la ciudadanía.

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Entre estos, destacó "construir una democracia fuerte sin inmunidades ni privilegios" para las personas con poder, crear una economía fuerte que garantice "un desarrollo justo y digno", reducir los impuestos sobre el trabajo asalariado, y crear un Estado en el que "vuelva a ser un derecho para muchos" la sanidad, la educación y la vivienda.

Tsipras anunció su nuevo partido un año antes de las próximas elecciones generales de 2027 -si estas no se anticipan- y en un período marcado por el desgaste del Gobierno y la creación de nuevas formaciones políticas.

El pasado jueves María Karistianú, una madre que perdió a su hija de 19 años en un accidente de trenes que en 2023 causó la muerte de 57 personas, fundó su nuevo partido, 'Esperanza para la Democracia', con el fin de "reconstruir la justicia en el país".

En fechas próximas se espera que el exprimer ministro conservador Antonis Samarás, alejado desde 2025 de las filas de la Nueva Democracia (ND) de Mitsotakis debido a discrepancias con la política gubernamental, anuncie a su vez una nueva formación.

"Sin duda existe actualmente una 'alta demanda' de nuevas opciones políticas entre la ciudadanía hoy", dice a EFE Yannis Konstantinidis, profesor de Comportamiento Político en la Universidad de Macedonia.

Konstantinidis otorga a Karistianú mayores posibilidades de "movilizar" a votantes hasta ahora "inactivos", debido a que Tsipras y Samarás son "políticos ya probados" a los que "un gran porcentaje de la opinión pública atribuye características negativas".

Un sondeo publicado por el portal de noticias Politic este martes sitúa a ND primero en intención de voto con un 26 %, segundo al partido de Tsipras con 13 %, y a Karistianú cuarta con 7,5 % detrás del socialdemócrata Pasok, actual principal partido opositor, que alcanza el 12,3 %.