Irán advierte que el paso a través del estrecho de Ormuz ya no será "como antes"

"Sin duda, las condiciones y la regulación de paso a través del estrecho de Ormuz ya no serán como antes. Aparecerá un procedimiento totalmente diferente", dijo Ali Beghani Kani, subsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, durante un foro internacional en Moscú.

Añadió que "Irán y Omán como países costeros aledaños mantienen negociaciones para determinar el mecanismo de paso por el estrecho de Ormuz", según informa la agencia Interfax.

Beghani también confirmó que continúan los "contactos indirectos" con EE.UU., aunque, añadió, "no se han puesto de acuerdo en nada".

Aunque Rusia insistió hoy de nuevo en su propuesta de empobrecer el uranio enriquecido de la república islámica, el diplomático iraní aseguró que Teherán y Washington no están hablando de esas reservas.

Estados Unidos e Irán han intensificado en los últimos días sus contactos y ultiman los detalles de un acuerdo que podría poner fin a la guerra.

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El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se encuentran en Catar para tratar dicho acuerdo que, según la prensa iraní, incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, pero dejaría el dossier nuclear para una fase posterior.