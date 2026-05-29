Singapur señala que Pionyang no busca ahora un diálogo con Seúl ni Washington

Corea del Norte mantiene una relación "más estrecha" con Rusia y China "sigue siendo indispensable", pero aún no está preparada "para abrir canales de comunicación significativos con Estados Unidos, Corea del Sur o Japón", dijo Balakrishnan a medios singapurenses según un comunicado publicado por su oficina la víspera, al término de una visita a Pionyang y Seúl.

Sus comentarios reducen el optimismo sobre una posible reanudación del diálogo con Washington, pese a que Pionyang ha dejado abierta previamente la posibilidad de una cumbre si se descarta la desnuclearización de la mesa de negociaciones.

La declaraciones del canciller singapurense llegan al tiempo que su homólogo surcoreano reveló, este viernes en una entrevista con la agencia local de noticias Yonhap, que Seúl transmitió a Pionyang su voluntad de entablar un diálogo, a través de Balakrishnan.

"Creo que Corea del Norte acabará respondiendo a los esfuerzos por aliviar las tensiones y establecer la paz en la península coreana, aunque sea gradualmente", dijo Cho.

La reciente visita de Balakrishnan a las dos Coreas levantó especulaciones sobre un posible papel de Singapur en el diálogo intercoreano o con EE.UU., considerando que el jefe de la diplomacia singapurense recibió en 2018 al líder norcoreano, Kim Jong-un, cuando viajó a la ciudad-Estado para su histórica cumbre con el presidente estadounidense, Donald Trump, que se encontraba en su primer mandato.

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El ministro, sin embargo descartó tales versiones, al asegurar que viajó a Pionyang por el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales, en una visita en la que mantuvo una inusual reunión con su homóloga norcoreana, Choe Son-hui, donde acordaron mejorar las relaciones bilaterales, según la agencia oficial de noticias norcoreana, KCNA.