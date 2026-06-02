Magyar ve cerca acuerdo con Ucrania sobre minoría húngara para desbloquear adhesión a UE

Magyar manifestó en Berlín en una rueda de prensa con el canciller alemán, Friedrich Merz, la expectativa de poder cerrar las conversaciones a nivel técnico esta misma semana.

"Estoy dispuesto a negociar con (Volodímir) Zelenski, el presidente ucraniano, a principios de la semana que viene y espero que nos reunamos cuando podamos ponernos de acuerdo", afirmó el nuevo jefe de Gobierno húngaro.

Magyar planteó la disputa sobre los derechos culturales de la minoría húngara, que cifró en unas 100.000 personas, como una cuestión de "derechos humanos básicos".

"Cuando se es parte de una minoría es importante poder usar la lengua materna en la educación, la administración y la cultura. No es un extra, es un derecho fundamental", aseguró.

Magyar dijo que los Estados miembros y las instituciones de la UE son conscientes de la postura de Hungría, que cuenta con la "expectativa fundamental" de que regulen en Ucrania los derechos culturales y lingüísticos de la minoría húngara.

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Resaltó que se trata de un "prerrequisito" para dar luz verde a la apertura del primer capítulo de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE, pero aseguró que probablemente las conversaciones están llegando a su conclusión y será posible dar este paso.

Por otro lado, el dirigente húngaro enfatizó que tampoco bajo su Gobierno va a cambiar la postura fundamental de Budapest de no enviar ni soldados ni armas en apoyo de Ucrania.

Por su parte, Merz dijo que comprendía que el Ejecutivo húngaro quiera resolver "cuestiones bilaterales" con Kiev, antes de dar luz verde al proceso de adhesión.

No obstante, esto no debería redundar en un perjuicio para la UE ni para el objetivo de abrir el primer capítulo de las negociaciones de adhesión, enfatizó, mientras que en lo tocante al apoyo militar, se comprometió a seguir hablando con el Gobierno húngaro para intentar convencerle de incrementar su respaldo a Ucrania.

Las relaciones entre Hungría y Ucrania empeoraron tras la introducción en 2017 de una ley que impuso la enseñanza en ucraniano a partir del quinto grado y de otra normativa adoptada dos años más tarde que limitó el uso oficial de la lengua húngara en el país.