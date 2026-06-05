Las gasolineras de San Petersburgo limitan la venta de gasolina tras ataques ucranianos

Según informa este viernes el medio digital independiente ruso Bumaga, en las gasolineras de la red Surgutneftegas no se expenden más de 50 litros por persona.

Esa empresa indica en su página web que sus gasolineras solo venden combustible de la refinería Kinef, cerrada a principios de mayo tras un ataque de drones ucranianos y que, según el medio Bumaga, todavía no ha reabierto, debido a los daños ocasionados.

La red Kishirskaya TEK alertó en su portal oficial de que solo se vende gasolina a los clientes que tengan una tarjeta de usuario registrada, que es necesario adquirir.

El medio digital Fontaka, de San Petersburgo, indicó que la red Kirishiavtosérvis no vende más de 50 litros por cheque, mientras que en Rosneft este tope es de 95 litros.

Se trata de una situación que se extiende cada vez más a nuevas regiones rusas, tras las limitaciones impuestas en la anexionada península de Crimea, las regiones fronterizas de Bélgorod y Kursk, e incluso en Moscú y la región de Moscú.

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El déficit de combustible se debe al incremento de los ataques ucranianos contra el sector petrolero ruso, que buscan frenar la maquinaria de guerra de Rusia y socavar la logística de abastecimiento de las tropas en el frente de batalla.