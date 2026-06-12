FundéuRAE: donación de sangre, claves de redacción

- “Día Mundial del Donante de Sangre”, con mayúsculas

Como otros nombres de días establecidos en conmemoración de un asunto, lo apropiado es escribirlo con mayúsculas en los sustantivos y adjetivos que lo conforman.

- “Transfusión” y “trasfusión”, ambas adecuadas

En esta voz es igualmente válido mantener el grupo “-⁠ns-” o simplificarlo y escribir “trasfusión”, sin la “n”, como recoge el “Diccionario de la lengua española”. Ocurre lo mismo con el verbo relacionado “transfundir”/“trasfundir”.

- “Hematíes”, con tilde en la “i”

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Uno de los componentes fundamentales de la sangre son los “hematíes”, voz escrita con tilde en la “i” por constituir un hiato junto con la vocal abierta átona “e”.

- “Rh”, con mayúscula inicial y sin punto

El “Rh” (o “factor Rh”), que alude a cierto antígeno que puede constituir una incompatibilidad sanguínea en las transfusiones, se escribe con mayúscula en la “r” inicial y sin punto final, mientras que al sustantivo “factor” le corresponde la minúscula.

Las denominaciones “Rh positivo” y “Rh negativo” se escriben con el segundo término en minúscula y sin comillas ni cursivas.

El sistema de grupos sanguíneos más relevante en hemoterapia es el sistema AB0, en el que se incluyen los tipos A, B, AB y 0. Este último elemento, el número cero, se sustituye a veces por la letra mayúscula “O”, por lo que se utiliza también como denominación “sistema ABO”, de acuerdo con el “Diccionario panhispánico de términos médicos”.

La clasificación de los tipos sanguíneos al combinar el Rh y el sistema AB0 incluye ocho tipos, que se representan con “A”, “B”, “AB” y “0”/“O” seguidos de los signos + y −. No debe confundirse el signo del menos con el guion (-) o la raya (—).

Si en lugar de estos signos se emplean las palabras “negativo” y “positivo”, estas se escriben separadas, en minúscula y sin resalte: “AB negativo”.

- Las expresiones “donante universal” y “receptor universal”, con minúsculas

A quien tiene los tipos sanguíneos 0− o AB+ se le llama comúnmente “donante universal” o “receptor universal”, respectivamente. Estas denominaciones se escriben con minúsculas y no precisan resalte alguno.

- Los elementos “hemo-” y “hemat(o)-”, unidos a la base“Hemo-” y “hemat(o)-”, que significan ‘sangre’, se escriben, de modo general, unidos a la base a la que se añaden cuando esta es univerbal, sin guion ni espacio: “hemoaglutinación”, “hematoma”...

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