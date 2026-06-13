Cazas suecos interceptan en dos ocasiones aviones de combate rusos sobre el mar Báltico

"El viernes, la fuerza de respuesta sueca llevó a cabo dos misiones con aviones JAS 39 Gripen para hacer frente a aviones de combate rusos en el mar Báltico, cerca del espacio aéreo sueco. En los incidentes estuvieron involucrados dos aviones de combate rusos del tipo Su-24 Fencer y Su-34 Fullback", indicaron las Fuerzas Armadas en X.

El mensaje agrega que "la fuerza de respuesta sueca reaccionó rápidamente cuando se detectaron los vuelos rusos, y dos escuadrones de JAS 39 Gripen despegaron para defender el territorio nacional e interceptar e identificar a los aviones de combate rusos", al tiempo que precisa que "el espacio aéreo sueco no fue violado en relación con los incidentes".

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, afirmó, por su parte, que "el repetido proceder ruso sobre el mar Báltico es preocupante" y añadió que "la rápida intervención de la Fuerza Aérea demuestra por qué es necesaria una alerta operativa diaria".

Aunque no se produjo ninguna violación del espacio aéreo sueco, el incidente pone de manifiesto lo rápido que puede cambiar la situación y lo importante que es que Suecia, junto con sus aliados, detecte, identifique e intercepte aviones de combate rusos para proteger el propio espacio aéreo, agregó en un mensaje en X.