El Kospi surcoreano se dispara casi un 6 % tras el anuncio de un pacto entre Irán y EE.UU.

Tras los primeros veinte minutos de operaciones, el indicador avanzaba un 5,73 %, o 465,64 puntos, hasta las 8.589,26 unidades. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, crecía un 0,83 %, u 8,5 puntos, hasta las 1.037,55 unidades.

Poco después de la apertura, el operador del parqué surcoreano, KRX, activó un 'sidecar' de compra, que suspende durante cinco minutos las compras programadas cuando el índice de futuros Kospi 200 registra subidas mayores al 5 % durante más de un minuto.

La subida del parqué surcoreano sucede después de que Pakistán, mediador entre Irán y EE.UU., dijera en la víspera que los dos países firmarán el viernes de esta semana un acuerdo para dar por terminado el conflicto, en un pacto que, según Washington, incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.

El gigante surcoreano de los chips de memoria Samsung Electronics aumentaba más de un 5 %, y su rival SK hynix hacía lo propio con una subida de casi el 7 %.

En el sector automotriz, el fabricante de vehículos Hyundai Motor y su empresa hermana Kia ostentaban incrementos aproximados del 7,5 % y 2,5 % respectivamente.