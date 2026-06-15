Al menos 31 muertos y 33 heridos en Etiopía al caer un autobús por un barranco

El accidente ocurrió alrededor del mediodía en la conocida curva en forma de "s" de Harego, en la carretera entre las ciudades de Dessie y Kombolcha, cuando el vehículo cubría la ruta entre Dessie y la capital etíope, Adís Abeba.

El autobús, que transportaba a 64 pasajeros, cayó por un barranco de más de cien metros de profundidad, lo que mató a 31 personas, incluido el conductor, dijo el jefe del Departamento de Policía de Kombolcha, Getachew Muhye.

Los 33 heridos, de diversa consideración, fueron trasladados a hospitales de Dessie y Kombolcha, donde reciben tratamiento médico.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las causas del accidente.

Los accidentes mortales de tráfico son frecuentes en Etiopía debido al mal estado de algunas carreteras, el deficiente mantenimiento de vehículos y las malas condiciones de conducción.

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En diciembre de 2024, al menos 71 personas murieron en la región meridional de Sidama después de que un camión cayera a un río en uno de los accidentes de tráfico más graves registrados recientemente en el país.