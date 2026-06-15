Hungría limita a un máximo de ocho años el tiempo en el poder de un jefe de Gobierno

La enmienda, una de las promesas electorales del conservador Péter Magyar, sucesor de Orbán en el cargo de primer ministro, fue adoptada en el Parlamento húngaro con los votos del partido gubernamental, Tisza, que cuenta con más de dos tercios de los escaños.

El texto aprobado determina que "no podrá ser elegido primer ministro el que ya haya desempeñado el cargo durante un total de al menos ocho años, incluyendo las interrupciones” después del 2 de mayo de 1990.

Con ello, la limitación retroactiva abarca todo el periodo desde la caída del Telón de Acero y el fin del régimen comunista en Hungría.

El opositor partido Fidesz de Orbán ha criticado el carácter retroactivo de la normativa y acusa al Tisza de haberla redactado con el propósito de excluir a una persona (Orbán).

El Tisza, por su parte, defiende que el texto legal no es retroactivo ya que no establece obligaciones hacia el pasado, sino que se aplica al futuro y que también limitará a todos los futuros mandatos del primer ministro, incluido el actual.

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Magyar, ganador de las elecciones legislativas de abril, había prometido un plan para desmantelar al "régimen mafioso" de Orbán, que gobernó durante 16 años consecutivos hasta su derrota en los citados comicios.

En el marco de ese plan, el Parlamento aprobó hoy también la enmienda que elimina la polémica Oficina de Defensa de la Soberanía Nacional (Szvh), un ente creado por Orbán para investigar supuestas injerencias internas y extranjeras en el país.

Otras medidas más polémicas, como una modificación de la ley para poder destituir al presidente de la república, Tamás Sulyok, estarían en una fase preparatoria.

Además, los diputados discutirán en los próximos meses una serie de enmiendas requeridas por la Comisión Europea para descongelar los fondos comunitarios que fueron bloqueados por Bruselas debido a diversas legislaciones introducidas por el Gobierno de Orbán que minaron la democracia y el Estado de derecho en Hungría.

Orbán fue primer ministro de Hungría durante cinco mandatos (1998-2002, 2010-2026), que comprenden 20 años en el cargo.