SpaceX vende acciones adicionales y eleva sus ingresos a 85.700 millones de dólares

La compañía de Elon Musk anunció el cierre de su OPV tras colocar un total de 638.888.888 acciones ordinarias, incluida la sobreasignación de los suscriptores para adquirir 83.333.333 títulos adicionales.

La sobreasignación, conocida comúnmente como 'greenshoe', permite a los bancos colocadores vender un paquete de acciones adicional cuando la demanda supera las previsiones iniciales.

Entre las entidades colocadoras figuran Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y J.P. Morgan; mientras que Santander, ING o Societe Generale actúan como cogestoras.

Según explicó SpaceX la emisión de todos los títulos, cerrada este lunes, situó en unos 85.700 millones de dólares los ingresos brutos obtenidos de la operación.

A las 11:00 hora local (15.00 GMT), las acciones de SpaceX sumaban un 7,64 % respecto al cierre del viernes, hasta superar los 173 dólares por acción.

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Este lunes es el primer día completo de operaciones de la compañía después de hacer historia en términos de recaudación en una salida a bolsa, al captar más de 75.000 millones de dólares, por encima de los 25.600 millones obtenidos por la petrolera saudí Aramco en 2019, que marcaban hasta ahora el récord.

SpaceX cerró el viernes su primer día de cotización en el índice Nasdaq de Wall Street con una subida del 19,3 %.

La empresa supera los 2,2 billones de dólares y se sitúa como la séptima mayor cotizada del mundo, por detrás de Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon y TSMC.