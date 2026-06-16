Milán sube un 1,15 % y supera los 52,000 puntos por el pacto entre EE.UU. e Irán

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share aumentó un 1,07 % hasta los 55.226,59 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 507 millones de acciones por un valor de unos 4.866 millones de euros (unos 5.647 millones de dólares).

El parqué milanés, en línea con el resto de plazas europeas, reaccionó de forma positiva a las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien consideró factible un acuerdo nuclear definitivo.

Este acercamiento geopolítico provocó que el crudo Brent cayera más del 3 %, aliviando tensiones e impulsando el apetito por el riesgo en la plaza italiana, que además se vio estimulada por los movimientos de consolidación de su banca.

Los títulos que registraron más ganancias estuvieron encabezados por el grupo bancario Unicredit, que subió un 4,17 %, seguido de la entidad financiera Intesa Sanpaolo (2,91 %), la gestora de activos Azimut (2,04 %), la firma de servicios bancarios y de seguros Banca Mediolanum (2,03 %) y la compañía de moda de lujo Brunello Cucinelli (2,00 %).

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Por el contrario, los títulos con pérdidas fueron encabezados por la firma de servicios petrolíferos Saipem, que cayó un 4,67 %, seguida de la tecnológica de semiconductores STMicroelectronics (-4,05 %), el consorcio automovilístico Stellantis (-1,87 %), el fabricante de tubos de acero Tenaris (-1,77 %) y la empresa cementera Buzzi (-1,63 %).