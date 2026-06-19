Empresa belga DEME cuestiona la licitación en Argentina de la hidrovía Paraná-Paraguay

En un detallado documento elaborado por DEME y al que tuvo acceso EFE, la compañía aseveró que el diseño del pliego de la licitación llevada adelante por el Gobierno de Javier Milei otorgó una "ventaja estructural" a Jan de Nul y condicionó el resultado del proceso "desde el inicio, excluyendo una competencia genuina".

En el documento, que lleva la firma del gerente general de DEME, Steven Bouckaert, la compañía alegó que en las etapas de evaluación de antecedentes y de la propuesta técnica obtuvo un puntaje menor al de Jan de Nul por la aplicación de "parámetros difusos y evaluaciones cuestionables".

La empresa señaló que luego, para la etapa de ofertas económicas, las autoridades argentinas fijaron bandas tarifarias con valores mínimos, lo que "neutralizó en los hechos la competencia por precio".

Como resultado, ambas empresas presentaron la misma oferta económica, pero Jan de Nul contaba ya con mejor puntuación en la propuesta técnica, por lo que Argentina le adjudicó finalmente este jueves la concesión por peaje de la hidrovía por 25 años.

El Gobierno de Milei siempre defendió la "transparencia" del proceso, que quedó envuelto en la polémica después de que un consorcio de empresas estadounidenses que respaldaban a DEME enviara una carta a la Casa Blanca y al Ejecutivo argentino advirtiendo de un supuesto "sesgo" a favor de Jan De Nul.

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A eso se sumaron versiones sobre supuestos vínculos de Jan De Nul con entidades estatales chinas, algo que esta empresa negó.

Este es el segundo proceso de licitación para la concesión de la hidrovía que ha llevado adelante el Gobierno de Milei, después de que el primero fuera declarado nulo en febrero de 2025 ante la presentación de una sola oferta, la de DEME, a la que el Ejecutivo acusó en ese momento de intentar sabotear el proceso, algo que la compañía negó.

El nuevo operador de la hidrovía obtendrá un ingreso promedio de 618,6 millones de dólares anuales durante el período base de concesión de 25 años.

Jan De Nul y Servimagnus celebraron este viernes en un comunicado la adjudicación de la concesión, para la que conformaran la empresa Vía Navegable Argentina.

"Recibimos esta ratificación con satisfacción, pero sobre todo con una profunda responsabilidad. Somos plenamente conscientes de la importancia que tiene la Vía Navegable Troncal (VNT) para la competitividad de la Argentina y para el desarrollo de sus cadenas productivas", señaló Wim Bosteels, apoderado de Jan De Nul.

La hidrovía tiene 1.635 kilómetros y constituye el cauce de salida al Atlántico del 80 % de las exportaciones argentinas -principalmente granos y derivados- y de cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

Su concesión estuvo durante un cuarto de siglo en manos de un consorcio integrado por Jan De Nul y la argentina Emepa, hasta que en septiembre de 2021, tras vencer el contrato, el Estado argentino se hizo cargo de la administración de la hidrovía y luego contrató de forma directa a Jan De Nul para la ejecución de las tareas de dragado y balizamiento.