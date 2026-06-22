La jornada del lunes batió los récords de temperatura en Francia para el mes de junio

El nivel del indicador térmico nacional -que se realiza desde la Segunda Guerra Mundial y comprende datos de 30 estaciones meteorológicas repartidas por todo el país- únicamente fue superior el 25 de julio de 2019 y el 5 de agosto de 2003, con una temperatura media de 29,4 grados ambos.

Este lunes, no obstante, no será el peor día de la ola de calor que atraviesa Francia y buena parte de Europa, ya que las jornadas más intensas de la canícula se esperan a partir de mañana.

Para este martes, se extenderá el nivel rojo, el máximo de alerta por calor en Francia, a 54 del centenar de departamentos del país (cinco más que este lunes). Son zonas en las que viven casi 39 millones de personas, lo que implica que el nivel rojo de alerta afectará a alrededor del 55 % de la población.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presidirá mañana por la mañana una célula de crisis interministerial para abordar la ola de calor.

El calor es particularmente extremo en el oeste y en el interior del país y se han batido récords en puntos como Saintes (42 grados), Burdeos (41,9), Niort (41,6) o Poitiers (41,2).

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Aproximadamente en un 20 % del territorio los termómetros sobrepasarán los 40 grados entre este lunes y el miércoles conforme a las previsiones de Météo-France.