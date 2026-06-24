Bruselas propone reforzar Europol y Eurojust contra el crimen transfronterizo y terrorismo

Las medidas incluyen dos reglamentos para reforzar a ambas agencias, una revisión de la Orden de Investigación Europea y modificaciones del Reglamento de Protección de Datos para las instituciones y órganos de la Unión, y pretenden fomentar más investigaciones conjuntas, agilizar los procesos judiciales y facilitar el intercambio de información a través de un marco jurídico más claro y una menor carga administrativa.

"Para hacer frente a los delitos graves de manera eficaz, la policía, las aduanas, la fiscalía y los tribunales deben colaborar estrechamente desde el inicio de una investigación hasta la sentencia judicial definitiva", explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

El principal objetivo de la Comisión para hacer más efectivo el trabajo de Europol y Eurojust es la simplificación de procedimientos administrativos que anteriormente lastraban el trabajo de las agencias, así como la automatización de otros como el intercambio de información entre Estados miembros.

En el caso de la agencia de cooperación policial, se buscará un intercambio de información "más eficiente y seguro" que permita la colaboración en tiempo real en las investigaciones con una nube "segura, escalable y soberana", así como un espacio común de datos policiales.

Además, está prevista la creación de oficinas de apoyo de Europol en los Estados miembros y un centro de tecnología e innovación que colaborará en este tipo de inversiones en "tecnologías críticas".

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De igual forma, Eurojust podrá actuar por iniciativa propia para identificar vínculos entre casos, anticipar y decidir sobre la necesidad de coordinación, ayudar a resolver cuestiones de competencia jurisdiccional y apoyar a las autoridades nacionales en las primeras fases del proceso.

Asimismo, se introduce una nueva orden europea de participación a distancia que permitirá a los sospechosos, los imputados y las víctimas participar a distancia en las vistas de los tribunales penales desde otro Estado miembro.

La Comisión propone asimismo actualizar el Reglamento de Protección de Datos para las instituciones y organismos de la Unión (EUDPR), que estará orientado a permitir una cooperación más eficaz entre las instituciones y organismos de justicia penal de la UE, entre otros puntos, ampliando su ámbito de aplicación a la Fiscalía Europea (EPPO).

De cara al próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, el Ejecutivo comunitario pretende casi doblar el presupuesto de Europol, que pasará de los 1.900 millones de euros de la actualidad a en torno a 3.000 millones, aumento que también se verá reflejado en su personal que irá de los 1.226 trabajadores actuales a más de 2.000, según informó un funcionario comunitario.

El aumento para Eurojust será más ajustado, con un presupuesto actual de unos 70 millones de euros, que se aumentará durante los siete años del próximo MFP unos 100 millones de euros, y una plantilla que pasará de los 270 trabajadores actuales a más de 350.

"Por supuesto, un mandato más amplio y más recursos para Europol tendrían que ir acompañados de una mayor rendición de cuentas y de un marco de gobernanza reforzado", explicó la misma fuente.