Un carro de bronce hallado en España muestra poder comercial tartésico en el Mediterráneo

Solo en la antigua Etruria (actual Italia) se han encontrado ejemplares parecidos de este carro, bien conservado y con una estructura y una decoración figurativa únicas que, probablemente, se utilizaba para quemar incienso en rituales.

Junto a esta extraordinaria pieza, descubierta en los trabajos arqueológicos del edificio principal del yacimiento, se han recuperado cerámicas, alabastro y marfiles de Grecia y Egipto, que demuestran la importancia de este enclave arqueológico y sus vínculos comerciales.

Los hallazgos de la VIII campaña de excavación liderada por un instituto del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y por el gobierno regional de Extremadura, han sido presentados este miércoles en una rueda de prensa.

La campaña, desarrollada en abril y mayo, se ha centrado en los sectores norte y sur del túmulo de 90 metros de diámetro y seis metros de altura que cubre un gran edificio que los tartesos abandonaron a finales del siglo V a.C., y que es uno de los enclaves más importantes de esa civilización en territorio español.

Según ha subrayado la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, Casas del Turuñuelo es "un ejemplo de cómo la constancia y el apoyo sostenido a la ciencia a largo plazo dan frutos" y un ejemplo de colaboración institucional y de alianzas "que demuestran que la descentralización de la investigación es una estrategia ganadora".

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La pieza, de la que se ha recuperado la mitad, conserva una rica decoración figurativa en la que aparece un Aqueloo (una divinidad fluvial del inframundo) y dos grifos mitológicos (seres con cabeza de águila y cuerpo de león). Además, en los extremos, hay talladas dos figuras humanas con barba y los brazos alzados que sostienen una estructura que también está decorada.

"La pieza, muy bien conservada pese a ser de bronce, fue ensamblada con hierro y posiblemente fabricada en Grecia o Etruria, pero esto lo dirá el análisis de isótopos", ha avanzado Esther Rodríguez, codirectora de las excavaciones.

Y aunque su función está todavía por determinar, los científicos creen que pudo emplearse para actividades rituales vinculadas con los banquetes. "De hecho el hallazgo tuvo lugar al lado de la llamada habitación del banquete, un testimonio del ágape final que celebró la comunidad del Turuñuelo antes de clausurar el edificio", ha apuntado el también codirector Sebastián Celestino.

Junto al carro, la campaña ha recuperado dos braseros de bronce, un caldero y las asas de una palangana (un podanipter) que se utilizaba para lavarse los pies antes de ritos o celebraciones como bodas y "de la que, al igual que el carro, esperamos encontrar el resto en futuras excavaciones", ha dicho Rodríguez.

La excavación también ha recuperado alabastro, cerámicas y más de doscientos fragmentos de marfil que el equipo tratará de recomponer en los próximos meses y que contienen motivos mitológicos y animales (pájaros, chivos, conejos, leones...) y figuras humanas hechas con incisiones, "un tipo de trabajo propio de los pueblos de la costa sirio-palestina (Fenicios)", ha comentado Rodríguez.

Encontrar estos objetos en el interior de la península, en el valle del río Guadiana, "muy lejos de cualquier puerto de mar", es "una muestra de la importancia de este lugar, lo que revela una red comercial muy compleja y nos dice que quien vive ahí tiene un poder adquisitivo muy importante", ha reseñado Celestino.